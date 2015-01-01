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गिरफ्तारी:21 पुड़िया स्मैक व नकदी के साथ तीन गिरफ्तार

भभुआएक घंटा पहले
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21पुड़िया स्मैक और 9 हज़ार नकद के साथ तीन आरोपी गुरुवार को थाना पुलिस की तत्परता से गिरफ्तार किए गए हैं। जबकि मुख्य सप्लायर फरार हो गया। जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में मोहनिया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 निवासी लक्ष्मण पासवान का पुत्र जितेंद्र पासवान भभुआ थाना क्षेत्र के रतवार गांव निवासी वेद प्रकाश रजक का पुत्र विकास कुमार रजक और मोहनिया थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या छह निवासी दीनानाथ पासी का पुत्र सुरेश पासी शामिल हैं। इस बाबत एसपी दिलनवाज अहमद ने बताया है कि बीते बुधवार को भभुआ थाना अंतर्गत स्मैक बेचने की सूचना पर से धंधे वालों को भभुआ थाना से गिरफ्तार किया गया था।आरोपियों की निशानदेही पर की मोहनिया से स्टेशन के पास से लाते हैं।

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