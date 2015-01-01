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गिरफ्तारी:21 पुड़िया स्मैक व 9 हज़ार नकद के साथ तीन गिरफ्तार

भभुआएक घंटा पहले
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  • साल 2001 में स्मैक बिक्री से मना करने पर दो चौकीदारों की गोली मारकर हत्या करने का भी है आरोप

21पुड़िया स्मैक और 9 हज़ार नकद के साथ तीन आरोपी गुरुवार को थाना पुलिस की तत्परता से गिरफ्तार किए गए हैं। जबकि मुख्य सप्लायर फरार हो गया। जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में मोहनिया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 निवासी लक्ष्मण पासवान का पुत्र जितेंद्र पासवान भभुआ थाना क्षेत्र के रतवार गांव निवासी वेद प्रकाश रजक का पुत्र विकास कुमार रजक और मोहनिया थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या छह निवासी दीनानाथ पासी का पुत्र सुरेश पासी शामिल हैं।

इस बाबत एसपी दिलनवाज अहमद ने बताया है कि बीते बुधवार को भभुआ थाना अंतर्गत स्मैक बेचने की सूचना पर से धंधे वालों को भभुआ थाना से गिरफ्तार किया गया था गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर की ये लोग स्मैक मोहनिया से स्टेशन के पास से लाते हैं,जहां पर एक पीपल के पेड़ के पास खड़ा होने पर स्मैक बेचने वाले खुद पहुंच जाते हैं। सूचना के आधार पर 2 प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक और बॉडीगार्ड को सादे लिबास में खड़ा किया गया। यहां से तीन आरोपी स्मैक बेचने की बात करने लगे जिन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया।

उनके पास से 21 छोटे-छोटे पुलिया में स्मैक जबकि 9 हज़ार रुपए बरामद करते हुए जप्त कर लिया गया। एसपी ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपियों में सुरेश पासी कुख्यात अपराधी है। जो पूर्व में जेल गया था, इसके विरुद्ध मोहनिया थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत कांड दर्ज है। एसपी ने बताया है कि स्मैक बेचने से मना करने पर दो चौकीदारों की गोली मारकर हत्या कर देने के आरोप में आरोपी जेल भी जा चुके हैं। बताया गया है कि छापेमारी के दौरान मौके से कई नशे के इंजेक्शन के निर्देश भी बरामद किए गए हैं।

दवा देने पर विक्रेताओं पर भी होगी कार्रवाई

एसपी ने कहा है कि ऐसे दवा विक्रेताओं पर भी कार्रवाई होगी जो चिकित्सक के बिना पुर्जा दिए ही नशे की दवा उपलब्ध कराते हैं। स्मैक धंधेबाजों के विरुद्ध पुलिस की लगातार छापेमारी अभियान जारी है।पुलिस ने आमजनों से अपील की है कि वे स्मैक के धंधे करने वालों की सूचना पुलिस को दें। बताया कि यह सबसे खतरनाक नशा है।जिसका एक बार लत जाने के बाद छूटना मुश्किल होता है। इसके शिकार हो रहे हैं, वे इसकी पूर्ति के लिए घर से पैसा ना मिलने पर छोटे-मोटे अपराध करने लगते हैं।

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