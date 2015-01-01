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गिरफ्तारी:जुआ खेलते तीन धराए, नकदी बरामद

भभुआएक घंटा पहले
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जुआ खेलते अड्डे से तीन युवक पकड़े गए हैं।जिनके पास से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल व नकदी बरामद किया है। जुआ खेलते ठिकाने से धराए युवकों में शहर के छावनी मोहल्ला वार्ड संख्या 9 निवासी मो. कुतुबद्दीन अंसारी का पुत्र शाहिद अंसारी के पॉकेट से 330 रुपये जबकि जुआ के अड्डे से 6400 रुपये ,मोबाइल व सिम, मनीर राइन के पुत्र एखलाख राइन छावनी मोहल्ला के पॉकेट से 170 रुपये जबकि राम जयपाल राम के पुत्र रवि कांत छावनी मोहल्ला वार्ड नंबर 8 के शर्ट के पॉकेट से 5000 रुपये जबकि पैंट की जेब से 3600 रुपये जुआ के अड्डे से बरामद करते हुए जब्त किया गया है। इसके अलावे मौके से 52 पीस ताश की पत्ती चुनौती और मोबाइल भी बरामद करके जप्त की गई है। इस बाबत सदर थाना इंस्पेक्टर रामानंद मंडल ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मवेशी अस्पताल परिसर में जुआ खेला जा रहा है सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की।

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