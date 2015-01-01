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आयोजन:दो पालियों में आज होगी वनरक्षी परीक्षा, 7118 परीक्षार्थी परीक्षा में होंगे शामिल

भभुआ2 दिन पहले
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  • वनरक्षी पद की लिखित परीक्षा में परीक्षार्थियों के अंगूठे का लिया जाएगा निशान, होगी फोटोग्राफी
  • कदाचारमुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए डीईओ ने केंद्र अधीक्षक को दिया निर्देश

केंद्रीय चयन परिषद (सिपाही भर्ती) द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार में वनरक्षी पद पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा आज होगी।परीक्षा को पारदर्शी और कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी की गई हैं।वनरक्षी पद की लिखित परीक्षा में परीक्षार्थियों के अंगूठे का निशान लिया जाएगा।

इसके अलावा सभी की फोटोग्राफी भी कराई जाएगी। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी सूर्यनारायण ने सभी केंद्र अधीक्षकों को परीक्षा को कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।बताया गया कि परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी।जिसके लिए 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।पहली पाली में 3359 और दूसरी पारी में भी 3359 परीक्षार्थी भाग लेंगे।

परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहली पाली में 9 बजे तक रिपोर्ट करना होगा।परीक्षार्थियों को अपना प्रवेश पत्र के अतिरिक्त कोई पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र ड्राइविंग लाइसेंस आदि आदि लेकर आना होगा। अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को मुख्य गेट पर पूरी सतर्कता के साथ जांच करने के उपरांत ही परीक्षा केंद्र के भीतर प्रवेश दिया जाएगा।

सभी परीक्षा केंद्रों पर जिलाधिकारी द्वारा दंडाधिकारी और पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा उड़नदस्ता दल का भी गठन किया गया है। परीक्षा के लिए जिला स्तर पर जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सूर्यनारायण ने बताया कि वनरक्षी पद की लिखित परीक्षा को कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की गई हैं।
परीक्षा केंद्रों में रहेगा प्रतिबंधित, मास्क अनिवार्य
परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षार्थियों को मोबाइल फोन केलकुलेटर ब्लूटूथ वाईफाई गैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स पेन पेजर जैसी सामग्री व्हाइटनर एजेंसी सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। सभी शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि पर्याप्त रोशनी जनरेटर व्यवस्था एवं परीक्षा के संबंधित व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।

परीक्षा केंद्र तक कैसे पहुंचे परीक्षार्थी

भभुआ शहर में 14 परीक्षा केंद्र परीक्षा के लिए बनाए गए हैं। उदासी देवी हाई स्कूल और भूपेश गुप्ता डिग्री कॉलेज और बीजी इंटर कालेज तक पहुंचने के लिए परीक्षार्थी मोहनिया रेलवे स्टेशन से ऑटो के माध्यम से अखलासपुर बस स्टैंड पहुंचकर बाईपास रोड होते हुए सेंटर तक पहुंच सकते है। एकता चौक स्थित सब्जी मंडी रोड में गर्ल्स हाई स्कूल मौजूद है। प्लस टू हाई स्कूल सदर हॉस्पिटल के बगल में स्थित है। शहीद संजय सिंह महाविद्यालय भी सदर अस्पताल के समीप स्थित है। बस स्टैंड स्टैंड से ऑटो से पहुंचा जा सकता है।

कुदरा सोनहन बाईपास रोड में लक्ष्य पब्लिक स्कूल

पटेल चौक से चैनपुर जाने वाले रोड में अटल बिहारी सिंह हाई स्कूल में बने परीक्षा केंद्र पर ऑटो से पहुंचा जा सकता है। डीएवी स्कूल भभुआ और एसबीपी कॉलेज पहुंचने के लिए भगवानपुर जाने वाले रास्ते में पटेल चौक से ऑटो या दस मिनट की पैदल दूरी तय कर पहुंचा जा सकता है। डीएवी जदुपुर जाने के लिए परीक्षार्थियों को अखलासपुर बस स्टैंड से सोनहन बस स्टैंड पहुंचना होगा।

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