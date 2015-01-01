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परेशानी:एटीएम में लिंक फेल होने की समस्या बनी,परेशानी

भभुआएक घंटा पहले
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शहर में विभिन्न बैंकों की एटीएम व्यवस्था शोभा की वस्तु बन कर रह गई है।इनकी व्यवस्था इन दिनों चरमरा गई है। जिसकी वजह से जिन बैंकों के एटीएम खुले हुए हैं उन पर लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इसके अलावा बैंकों की मुख्य शाखाओं पर भी लोगों की भारी भीड़ उम्र रही है। कोरोना संक्रमण में सोशल डिस्टेंस का पालन करना भी मुश्किल हो रहा है।बता दें कि भभुआ शहर में ही विभिन्न बैंकों के बीस से अधिक एटीएम संचालित हैं। जिसमें से दो दर्जन से अधिक एटीएम सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे हैं।बैंकों के एटीएम में लिंक फेल होने की समस्या बनी हुई है।ज काफी फजीहत झेलनी पड़ रही है।वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान बैंक प्रबंधन भी जारी गाइडलाइन का पालन शत प्रतिशत नहीं कर रहा है।

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