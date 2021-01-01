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छापेमारी:20 लीटर शराब के साथ दो गिरफ्तार, बाइक जब्त

भभुआ4 घंटे पहले
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  • कार्रवाई के बाद भी तस्करी रुक नहीं रहीं

बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी छोटे बड़े स्तर पर शराब की तस्करी बदस्तूर जारी है हालांकि पुलिस छोटे-बड़े शराब तस्करों को गिरफ्तार कर जेल तो भेज रही है, लेकिन शराब तस्करी का सिलसिला रुक नहीं रहा है। उनके पास से शराब जप्त किया गया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने दोनों शराब तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी तो दूसरी तरफ इस मामले में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त कर लिया थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि भूपेश बिंद पिता रामनारायण बिंद ग्राम गोराईपुर, थाना भभुआ के हीरो पैसन प्रो यूपी 67 एल7597 पर बंधे बैग से 88 पीस टेट्रा पैक 8 पीएम प्रत्येक 180 एमएल कुल मात्रा -15.84 लीटर, सतेन्द्र बिंद, पिता लल्लन बिंद, ग्राम मोकरम थाना भगवानपुर, जिला कैमूर के हीरो डिलक्स मोटरसाइकिल बीआर 45 के 8452 के डिक्की से 25 टेट्रा पैक 8 पीएम प्रत्येक 180 एमएल कुल मात्रा 4.5 लीटर दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

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