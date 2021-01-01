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अपराध की खबर:सुविधा पॉली क्लिनिक के डॉ. संजय पर दो डॉक्टरों ने कराई एफआईआर

भभुआ7 घंटे पहले
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भभुआ| सुविधा पॉली क्लिनिक के डॉ. संजय कुमार पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। सदर थाने में डॉ.अशोक कुमार सिंह जिला वेक्टर जनित रोग पदाधिकारी कैमूर व डॉ. विनोद कुमार सिंह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भभुआ के आवेदन पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर ली है। 25 जून 2020 को शाम 4 बजे शाम से तड़के 4 बजे तक रोहतास के दिनारा की चिंकी देवी का प्रसव से संबंधित इलाज एवं चिकित्सकीय कार्य डॉक्टर संजय कुमार, बीएएमएस जो कि एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, के द्वारा अपने सुविधा पॉली क्लिनिक में किया गया। जिसकी मृत्यु हो गई। आवेदन में लिखा गया है कि चिकित्सा के द्वारा क्लीनिक में किसी भी तरह की संचिका संधारित नहीं की जाती है, जिनसे घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त की जा सके। लिहाज़ा बगैर पंजीकरण के पॉलीक्लिनिक का संचालन अपराध की श्रेणी में आता है। इस बाबत सदर थाना इंस्पेक्टर रामानंद मंडल ने कहा है कि आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

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