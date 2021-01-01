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दुर्घटना:अलग-अलग सड़क दुर्घटना में दो घायल

भभुआ7 घंटे पहले
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अलग-अलग सड़क दुर्घटना में रविवार को 2 लोग घायल हो गए पहली घटना में शहर निवासी विजय शंकर दुबे के पुत्र दीपक दुबे ने सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। जब आसपास के लोगों ने देखा तो इलाज के लिए सदर अस्पताल भभुआ पहुंचाया।जहां चिकित्सकों द्वारा इलाज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ विनोद कुमार बाइक से सड़क पर गिरकर घायल हो गया।

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