पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

हादसा:वायरिंग कर रहे छात्र की करंट से हुई मौत

भभुआएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • भगवानपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर बाजार की घटना छात्र पटना में रहकर करता था पढ़ाई

मकान में वायरिंग के लिए दीवार में सुराख कर रहे एक छात्र की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर बाजार की है। छात्र स्थानीय थाना क्षेत्र के गांव भगवानपुर के छोटे उर्फ मुन्ना सिद्दीकी का 22 वर्षीय पुत्र तुफैल सिद्दीकी था। इधर, हादसे में छात्र की मौत के बाद गांव में सनसनी फैल गई जबकि परिजनों में मातम पसर गया। बताया गया कि तुफैल पटना में रहकर पढ़ाई के साथ कंपटीशन की तैयारी करता था,जो लॉक डाउन में अपने गांव आया था,फिलहाल वह अपने गांव स्थित घर में रह रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक तुफैल शनिवार को अपने घर में बिजली का वायरिंग के लिए ग्राइंडर से दीवाल में सुराख कर रहा था कि उसी दौरान बिजली का तार उसके शरीर में सट गया। हादसे में मौके पर उसकी मौत हो गई।

पड़ोस की महिला ने छत से देखा की छात्र करंट से तड़फ़ड़ा रहा है
मिली जानकारी के मुताबिक जिस वक्त हादसा हुआ उसी समय युवक के घर के पड़ोस का घर जो राजेंद्र प्रसाद का मकान है छत पर से एक महिला ने देखा कि युवक करंट की चपेट में आकर तड़फड़ा रहा है। जब तक लोग जुटे करंट की चपेट में आये युवक की मौत हो चुकी थी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें