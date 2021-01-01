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हादसा:वार्ड नंबर सात से सेवरी नगर में नहर में गिरने से महिला की चली गई जान

भभुआ7 घंटे पहले
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  • नहर के चाट पर बर्तन धो रही थी महिला, पांव फिसलने से नहर में गिर गई

भभुआ वार्ड नंबर 7 के सेवरी नगर में एक महिला नहर में गिर पड़ी। हादसे में महिला की मौत हो गई। यह घटना रविवार दोपहर करीब 1 बजे के आसपास की बताई जाती है। मिली जानकारी के मुताबिक मृत महिला सेवरी नगर निवासी सुरेश मुसहर की करीब 45 वर्षीया पत्नी सुखिया देवी है। बताया गया कि रविवार कि दोपहर करीब 1बजे महिला नहर के चाट पर बर्तन धो रही थी। इसी क्रम में बर्तन धोकर जैसे ही खड़ा हुई अचानक पैर फिसल गया। जिससे वह नहर में जा गिरी। नहर के पश्चिम सड़क से आने जाने वाले राहगीरों ने देखा तो शोरगुल किए। तब उसके परिजनों ने नहर में जाकर महिला को बाहर निकाला। महिला के पति सुरेश मुसहर ने बताया कि नहर के पानी में गिर जाने से अधिक ठंड लग गया था। इसलिए उसके एक घंटे बाद महिला की मौत हो गई। घटना के बाद महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले जाने से परिजन इंकार किये। परिजन शव के अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटे थे।

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