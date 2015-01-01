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योजना:मनरेगा के अकुशल श्रमिकों के लिए तैयार की जाएगी कार्य योजना

भभुआ2 दिन पहले
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रेलवे द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं का प्राक्कलन रेलवे के तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा मनरेगा के लिए अधिसूचित मजदूरी दर पर मनरेगा के अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित कार्य की मात्रा के आधार पर तैयार किया जाएगा। सभी योजनाओं की नरेगा सॉफ्ट पर डाटा एंट्री संबंधित सभी कार्य प्रखंड के पीओ लोगिन से होगा।

एक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिनों का काम मिलेगा।योजनाओं के क्रियान्वयन में मशीन का उपयोग नहीं करने संबंधी ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश का पालन करना होगा। क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में पंचायत के माध्यम से किए जाने वाली सभी कार्यों की मिट्टी की यांत्रिक ढूलाई के लिए ट्रैक्टर के उपयोग के संबंध में विभागीय निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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