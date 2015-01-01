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व्यवसायिक प्रशिक्षण:ड्रोन, ऑप्टिकल फाइबर व इनफाॅर्मेशन टेक्नोलॉजी में युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण

मनीष पांडेय | भभुआ2 घंटे पहले
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  • सात निश्चय पार्ट टू में युवाओं को समृद्ध बनाने के लिए बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
  • संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने पर दिया जाएगा जोर, नई तकनीकी से होगा व्यवसायिक प्रशिक्षण

सरकार के सात निश्चय पार्ट टू में युवाओं को समृद्ध बनाने के लिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इनमें आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे छात्रों को वर्तमान उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप उच्च स्तरीय एवं नई तकनीक वाले क्षेत्रों में जिनकी बाजार में ज्यादा मांग है।

जिसमें सोलर, ड्रोन तकनीक, ऑप्टिकल फाइबर एवं नेटवर्किंग ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि जैसे कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों की बाजार में मांग रहेगी। इन्हें बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
सरकार की ओर से इस दिशा में निर्णय लिया जा चुका है। आत्म निर्भर बिहार के सात निश्चय पार्ट टू कार्यक्रम के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना युवाओं को रोजगार ढूंढने में मदद करने हेतु स्वयं सहायता भत्ता योजना युवाओं को कंप्यूटर संवाद कौशल एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने हेतु कुशल युवा जैसे कार्यक्रमों को चलाया गया है। यह सभी कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। अब इनके साथ युवाओं को और बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
मेगा स्किल सेंटर की होगी स्थापना

इसके अलावा उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। जिससे युवा स्वयं उद्यमी बन सके और अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकें। जिले में मेगा स्किल सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। वैसे युवा जो आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक में नहीं पढ़ रहे हैं और नए कौशल का प्रशिक्षण पाना चाहते हैं। उनके लिए जिले में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। यहां पर लोकप्रिय एवं उपयोगी स्किल्स जिसमें एप रल मेकिंग, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग सोलर पैनल मैकेनिक ब्यूटी एवं वैलनेस ट्रेनिंग बुजुर्गों एवं मरीजों की देखभाल के लिए केयर टेकर जैसे क्षेत्रों में अल्प अवधि का रोजगार से जुड़ा हुआ प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिनकी बाजार में मांग रहती है।
जिले के युवाओं को मिलेगा फायदा
कैमूर में भी आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थान संचालित हैं। इसके अलावा महिला आईटीआई भी बनाया जा रहा है। इन सभी संस्थानों में सरकार के आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय के तहत कई कार्यक्रमों को जिले में भी लागू किया जाएगा। जिससे संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ेगी।इसके अलावा स्थानीय स्तर पर ही ग्रामीण इलाकों के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को कई नई तकनीक आधारित प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। सात निश्चय योजना के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल कार्यक्रम का भी व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए इसका लाभ छात्रों को दिलाया जाएगा।

प्रमंडल स्तर पर टूल रुल और ट्रेनिंग सेंटर होगा

इसके अलावा प्रमंडल स्तर पर टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। टूल रूम में कई क्षेत्रों के नवीन एवं अत्याधुनिक मशीनें एक का स्थान पर उपलब्ध रहती हैं। इनमें आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को अत्याधुनिक मशीनों पर नई तकनीकी की ट्रेनिंग दी जाएगी। 10वीं एवं 12वीं पास युवकों के लिए भी इनमें दीर्घकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। इन क्षेत्रों में रोजगार मिलने में सहूलियत होगी।

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