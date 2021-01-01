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वारदात:भगवानपुरहाट में पानी भरे गड्ढे से बरामद हुआ युवक का शव

भगवानपुर हाटएक घंटा पहले
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हत्या की घटना के बाद परिजनों से बातचीत करते पुलिस पदाधिकारी। - Dainik Bhaskar
हत्या की घटना के बाद परिजनों से बातचीत करते पुलिस पदाधिकारी।
  • मैरी मकसूदपुर पुलिया के पास हुई घटना, शनिवार रात लौट रहा था घर
  • शनिवार की रात बाइक से छपरा से आ रहा था सीवान

मैरी मकसूदपुर पुलिया के पास अपराधियों ने लूटपाट करने के दौरान कपड़ा व्यवसायी की गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी। उसके साथ मारपीट भी की गई थी। मृतक मुंदीपुर गांव के अलाउद्दीन मंसूरी का 24 वर्षीय पुत्र साहेब हुसैन था। वह शनिवार को सारण के जनता बाजार से कपड़े की दुकान बंद कर बाइक से घर आ रहा था। इसी दाैरान मैरी मकसूदपुर मिडिल स्कूल के पास अपराधियों ने लूटपाट के दौरान उसे गोली मार दी। अपराधियों ने युवक के शव को छिपाने की नीयत से पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया था। सड़क से आते-जाते राहगीरों ने पुलिया के पास लावारिस बाइक देख स्थानीय लोगों को सूचना दी।
मोबाइल से कर रहा था बात
परिजनों ने बताया कि वह अपने मोबाइल से किसी रिश्तेदार से बात करते हुए घर आ रहा था, तभी अपराधियों ने उसे घेर लिया। इसके बाद युवक और अपराधियों के बीच हुई नोकझोंक की आवाज रिश्तेदार ने सुनी और किसी अनहोनी की सूचना परिजनों को दी। सूचना मिलते ही वे लोग खोजने निकले तो रास्ते में उसकी बाइक दिखी। शव पानी भरे गड्ढे में फेंका हुआ था। उसके भाई अजहरुद्दीन मंसूरी ने उसे गड्ढे से निकालकर निजी चिकित्सक के पास ले गए। वहां चिकित्सक ने युवक को मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष बिपिन कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और पड़ताल की। शव को पोस्टमार्टम के लिए सीवान सदर अस्पताल भेज दिया। इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा।

घर में चल रही थी शादी की तैयारी
हुसैन की इसी वर्ष सारण जिले के मनोपॉली गांव में शादी होने वाली थी। इसको लेकर परिवार में तैयारी चल रही थी। लेकिन, किसे पता था कि सबकुछ उल्टा हो जाएगा। हत्या की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया। बेटे की मौत के बाद पिता अलाउद्दीन माता लैला बीबी की चीत्कार से लोगों की आंखें नम हो गईं। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुचते ही लोगों का जमावड़ा लग गया। मौके पर मुखिया जयशंकर भगत, राजद के प्रदेश महासचिव रवींद्र राय, बंगाली प्रसाद, रंजीत कुमार यादव उर्फ अर्थी बाबा, श्रीकांत शर्मा, अशोक राय, जिला पार्षद सुशील कुमार डब्ल्यू, आलमगीर खां आदि मौजूद थे।

सारण की दो महिलाएं समेत 4 हिरासत में
जनता बाजार थाना क्षेत्र के पंडितपुर गांव की दो महिलाएं सहित चार लोगों को हिरासत में लिया है। जिस वक्त घटना हुई उस समय वह हिरासत में ली गई युवती से मोबाइल से बात कर रहा था। जब साहेब से के साथ हाे रही मारपीट की आवाज युवती ने सुनी तो उसने इसकी सूचना दुकान पर काम कर रहे कर्मी खुर्शिद आलम को दी। फिर उसने परिजनों को बताया।

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