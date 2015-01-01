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आरोप:पंचायतों में पीसीसी ढलाई में अनियमितता का लगा आरोप

भगवानपुरएक घंटा पहले
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  • पीसीसी ढलाई की गुणवत्ता की जांच कराने की ग्रामीणों ने मांग की

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत प्रखंड के अधिकांश पंचायतों में गांव की गलियों की पीसीसी ढलाई किया जा रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि पीसीसी ढलाई में काफी अनियमितताएं बरती जा रही है। लोगों का कहना है कि अनियमिता की शिकायत हमलोग संबंधित पदाधिकारी से भी करते हैं,लेकिन उनके द्वारा कोई ठोस पहल नहीं किया जाता है। बल्कि शिकायत करने वाले गांव का नाम गुप्त न रखते हुए खुलासा कर दिया जाता है।

जिससे शिकायत करना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। आमजनों का यह भी कहना है कि पीसीसी ढलाई में न तो गुणवत्तापूर्ण सीमेंट मिश्रित किया जाता है न हीं ढलाई के समय जमीन पर बालू दिया जाता है।इसके अलावा ईंट के जगह पर सबसे रद्दी रोड़ा दिया जाता है, इसके बाद भी जनता इसलिए खुश है कि चलिए कुछ तो हुआ लेकिन जनता के कुछ खुशी का लाभ विभिन्न पंचायतों के अधिकांश जनप्रतिनिधि उठा रहे हैं।

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