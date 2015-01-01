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बैठक:भगवानपुर बीईओ ने बाल पंजी को अद्यतन करने के लिए बुलाई बैठक

भगवानपुर3 घंटे पहले
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डीपीओ समग्र शिक्षा बेगूसराय के निर्देशानुसार प्रखंड के सभी स्कूलों में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 30 सितंबर की तिथि को आधार मानकर बाल पंजी को अद्यतन किया जाएगा। यह जानकारी बीईओ मंजू कुमारी ने दी। उन्होंने बताया कि बाल पंजी में 6-14 आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या, नामांकित बच्चों की संख्या, अनामांकित बच्चों की संख्या व विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जानकारी प्राप्त कर संधारित किया जाएगा।

इसी जानकारी के आधार पर वार्षिक कार्य योजना व बजट का निर्माण किया जाता है। इसके लिए बाल पंजी के कॉलम 42,43 व 44 को अद्यतन कर स्कूल, संकुल व प्रखंड स्तर पर समेकन कर प्रतिवेदन जिला को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी बीआरपी व सीआरसीसी की बैठक बाल पंजी संधारण करने को ले शुक्रवार को बुलाई गई है।

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