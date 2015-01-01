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माथे पर चिंता की लकीरें:रबी फसल की खेती को लेकर किसान चिंतित

भगवानपुर3 घंटे पहले
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  • खेतों में लगातार जलजमाव रहने से इलाके के अन्नदाताओं की बढ़ी परेशानी

प्रखंड क्षेत्र में बरसात के मौसम में हुई भारी बारिश के कारण कई पंचायतों के विभिन्न बहियार में अभी भी सैकड़ों एकड़ उपजाऊ भूमि वर्षा के पानी से जलमग्न है। खेतों में बारिश का पानी लगा होने के कारण रबी की खेती पर भी संकट खड़ा हो गया है। प्रखंड के दहिया, भगवानपुर, मेहदौली, ताजपुर, नरहरिपुर, पाली, पासोपुर, मल्हीपुर आदि बहियार में भूमि जलमग्न है।

यह स्थिति छोटे किसानों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न बन गया है। दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में जल जमाव नहीं है, उन क्षेत्रों में किसानों द्वारा रबी फसल बुआई की तैयारी शुरू कर दी गई है। जल जमाव के कारण दलहन, तेलहन के साथ गेहूं सहित अन्य रबी की बुआई प्रभावित हो रहा है।

भारी बारिश के कारण सोयाबीन व मकई की फसल तो प्रभावित हुई ही है,अब गेहूं की खेती विलंब से होने के कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। विदित हो कि प्रखंड क्षेत्र में लगभग 4 हजार हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की खेती की जाती है।
क्या कहते हैं इलाके के किसान
मेहदौली के किसान शम्भूनाथ सिंह, पाली के जयप्रकाश सिंह, दहिया के विनोद कुमार, जगदीशपुर के रामनरेश राय आदि का कहना है कि भारी बारिश के कारण मकई व सोयाबीन की फसल पूर्व में डूब ही चुकी है। अभी तक खेतों से बारिश का पानी नहीं निकलने से रबी फसल की बुआई भी प्रभावित हो रही है। अगर यही स्थिति रही तो प्रकृति की मार के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाएगी।

सरकार को चाहिए कि किसानों को अविलंब क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करे ताकि किसानों को कुछ आर्थिक सहयोग मिल सके। इन लोगों ने बताया कि विलंब से गेहूं की खेती किए जाने से उत्पादन प्रभावित होगा। इधर किसानों ने बताया कि कई बार इसकी शिकायत की गई, पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे हमलोगों में आक्रोश पनप रहा है। सरकार व प्रशासन को हमलोगों की परशानी समझनी चाहिए।

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