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विवाद:पुराने विवाद में हुई मारपीट, दो घायल

भगवानपुरएक घंटा पहले
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स्थानीय थाना क्षेत्र के गांव देउरा में एक ही पक्ष के बीच पुराने गली विवाद को लेकर लाठी-डंडे से हुई मारपीट में एक महिला और एक पुरुष घायल हुए हैं। घटना के बाद घायलों का इलाज पुलिस ने बाबू शिव गोविंद प्रसाद मेमोरियल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया। घायल नगेंद्र मिश्र द्वारा अपने पटीदार दो लोगों के ऊपर भगवानपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया है।

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