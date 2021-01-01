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गिरफ्तारी:सराय थाना पुलिस ने छापेमारी कर अपहरणकर्ता को किया गिरफ्तार

भगवानपुरएक घंटा पहले
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सराय पुलिस ने मंगलवार को अपहरण मामले में एक आरोपी को अपहृता के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ललन साह मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत मीनापुर का रहने वाला मनोज साह का पुत्र बताया जाता है। पुलिस ने बताया गिरफ्तार युवक ने सराय थाना क्षेत्र के एक गांव से पिछले दिनों एक लड़की का अपहरण कर लिया था। जिसके बाद अपहृता के परिजनों ने कांड संख्या 5/21 के तहत थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस संबंध में सराय थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि युवक को अपहृता के साथ गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार युवक को जेल भेज दिया गया। वहीं अपहृता को भादवि की धारा 164 के बयान के लिए हाजीपुर कोर्ट भेजा गया है।

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