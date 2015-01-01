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गिरफ्तारी:भगवानपुर में तस्कर गिरोह 12 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार

भगवानपुर3 घंटे पहले
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सराय थाना पुलिस ने बुधवार की रात एनएच 22 पर तेलीया सराय गांव के समीप वाहन चेकिंग के दौरान एक कार सवार चार तस्कर को 12 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार धंधेबाज नरायण राय के पुत्र सुनील कुमार, दूसरा गणेश राय का पुत्र प्रमोद कुमार, तीसरा मोती पासवान का पुत्र जगु कुमार, तीनों जुरावनपुर थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव निवासी बताए गए हैं। जबकि चौथा तस्कर राघोपुर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव निवासी जय प्रकाश राय का पुत्र गगन कुमार बताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सुचना मिली की चारों तस्कर गांजा लेकर राघोपुर दियर इलाके से आ रहे है।

सूचना मिलते ही पुलिस तेलिया सराय गांव के समीप वाहन चेकिंग शुरू कर दी। इसी बीच हाजीपुर की तरफ से आ रहे एक तेज गति कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक पुलिस को चकमा देने की फिराक में था। पुलिस ने किसी तरह कार को रोक लिया एवं तलाशी के दौरान कार से 12 किलो गांजा बरामद किया। मौके पर ही पुलिस ने गाड़ी में रहे चारो तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर ने बताया कि उक्त गांजा राघोपुर से लेकर मुजफ्फरपुर ले जा रहे थे। इस संबंध में थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार चारों तस्कर को जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।

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