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सिर्फ वही नकारात्मक खबर जो आपको जानना जरूरी है:पंचायत चुनाव लड़ने के विवाद में सौतेले बेटे ने मां को मार दी गोली, हालत गंभीर

भगवानपुर7 घंटे पहले
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  • भगवानपुर के मतियाराटोक की घटना, आरोपी हुआ फरार

बिहार में पंचायत चुनाव दस्तक दे चुका है। चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। चुनावी जोड़-तोड़ और विवादों को लेकर हिंसा का दौर भी शुरू हो गया है। वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र के मतियाराटोक की है। वारदात की सूचना मिलते ही सराय थानाध्यक्ष संजीव कुमार अपने दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंच घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया। गोली मारने वाला युवक पिस्टल लहराते हुए सराय हाट रोड की ओर भाग निकला। घायल महिला पूनम सिंह यादव रूस्तमपुर थाना क्षेत्र के लिटियाही दियर गांव निवासी व राघोपुर प्रखंड अंतर्गत सरायपुर पंचायत के पूर्व मुखिया सुरेन्द्र सिंह यादव की पत्नी बताई गई है।
एक मोटरसाइकिल पर तीन की संख्या में आए थे शूटर
मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मुखिया की दो शादी है। पहली पत्नी उनके पैतृक निवास स्थान लिटियाही दियर में रहती है जबकि दूसरी पत्नी जिसे गोली लगी है वह सराय थाना क्षेत्र के मटियारा टोक गांव में रहती है। घटना उस वक्त हुई जब महिला अपने दरवाजे पर काम कर रही थी।

युवक सौतेली मां के बजाए अपनी सगी मां को लड़ाना चाहता था इलेक्शन

पिस्टल लहराते हुए भागे अपराधी
एक बाइक पर सवार तीन अपराधी आए और महिला को एक गोली मारकर सराय हाट की ओर भाग चले। भागने के दौरान दौरान सराय हाट के समीप कुछ लोगों ने अपराधियों को रोकने का प्रयास किया लेकिन वे सभी पिस्टल लहराते हुए भागने में सफल रहे। लोगों का कहना था कि घायल महिला अगामी होने वाले पंचायत चुनाव में सरायपुर पंचायत से मुखिया पद के भावी उम्मीदवार है ब चुनावी रंजीश में ही महिला को गोली मारे जाने की बात सामने आ रही है।

सरायपुर की मुखिया सीट है आरक्षित
बताया जा रहा है कि सरायपुर पंचायत की मुखिया सीट महिला के लिए आरक्षित है। मुखिया प्रत्याशी कौन होगा इसको लेकर घर में विवाद का माहौल पहले से कायम है। लिटियाही निवासी सुरेंद्र सिंह यादव पूर्व मुखिया हैं। महिला के लिए सीट आरक्षित होने के कारण वे पत्नी को इलेक्शन लड़ाना चाह रहे थे। घर में तनाव का माहौल इस बात को लेकर कायम था कि पहली पत्नी का बेटा अपनी मां को चुनाव लड़ाने की जिद पर अड़ा था तो सुरेंद्र यादव का झुकाव दूसरी पत्नी पूनम सिंह यादव की ओर था। इसी रंजिश में सौतेले बेटे ने अपराधी प्रवृति के दो दोस्तों के साथ आकर सौतेली मां को गोली मार दी। पुलिस बयान दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है।

आसपी विवाद का मामला
मुखिया के प्रत्याशी बनने को लेकर विवाद था। इसी में सौतेले बेटे ने अपनी मां को गोली मारी है। आरोपी अपनी मां को प्रत्याशी बनाना चाहता था जबकि घर वाले तैयार नहीं थे इसी विवाद में गोली मारी गई है।
राघव दयाल, एसडीपीओ हाजीपुर।

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