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भगवानपुर:नौ संवेदनशील छठ घाटों पर सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम

भगवानपुर4 घंटे पहले
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भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र में कई घाटों पर छठ पूजा होगी। पूजा के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। इधर, थानेदार थाने में कंट्रोलिंग कमान संभालेंगे। उधर,घाटों पर आने वाले अभिभावक भी घाटों पर आने वाले छोटे बच्चों की निगरानी करेंगे। दरअसल लोक आस्था का महापर्व छठ प्रखंड के विभिन्न जलाशयों में धूमधाम से मनाया जाता है। जहां श्रद्धालु दर्शकों की काफी भीड़ होती है।

सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनज़र भगवानपुर प्रखंड के 9 संवेदनशील छठ घाटों पर जहां श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है, वैसे छठ घाटों पर पुलिस पदाधिकारी व पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार भगवानपुर सुवरन नदी के छठ घाट पर पुलिस पदाधिकारी राणा रणजीत सिंह पहाड़िया डैम पर, मृगुनाथ राम पढवती चिमनी भट्ठा के समीप नदी के तट पर, राम आसरे प्रसाद गोबरछ चिमनी भट्ठा स्थित नदी पर, कृष्ण कुमार सिंह भगवानपुर टोडी नदी पर, जयनाथ मांझी माता मुंडेश्वरी के नीचे तालाब पर, तरसियुस एक्का मोकरम सोन नहर पर अजय कुमार उराँव कसेर पोखरा पर, संजीव कुमार द्वितीय ये सभी पुलिस पदाधिकारी सुरक्षा बल के साथ छठ पर्व के दिन तैनात रहेंगे।

वहीं थाना प्रभारी राकेश कुमार रौशन भगवानपुर थाना में कंट्रोलिंग कमान संभालेंगे। थानाध्यक्ष ने बताया कि लोक आस्था का महापर्व को लेकर अभिभावक भी अपने अपने छोटे-छोटे बच्चे की देखभाल करेंगे।

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