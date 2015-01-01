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पलटा ट्रक:बाइक को बचाने के चक्कर में पलटा ट्रक

भगवानपुर2 घंटे पहले
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एनएच 22 पर भगवानपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव के समीप बोलेरो और बाइक सवार को बचाने में एफसीआई के गेहूं से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच घटना की विस्तृत जानकारी ली। उक्त ट्रक सराय रैक प्वांइट से एफसीआई का गेहूं लेकर गोरौल गोदाम जा रहा था। इसी दौरान रतनपुरा गांव के समीप बोलेरो और बाइक सवार को बचाने में चालक नियंत्रण खो दिया और ट्रक सड़क किनारे पलट गया। इससे अफरा तफरी मच गई।

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