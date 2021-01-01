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गिरफ्तारी:भगवानपुर के ओरगांव में शराब पार्टी करते दो धराए

भगवानपुर7 घंटे पहले
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  • ओरगांव रिश्तेदारों के यहां आये थे दोनों युवक

स्थानीय थाना के पुलिस ने शनिवार की देर रात स्थानीय थाना क्षेत्र के टोडी पंचायत में स्थित गांव ओरगांव गांव में अपनी रिश्तेदारी मे आये दो नवयुवक पार्टी मना रहे थे। पार्टी के दौरान वे शराब का सेवन कर जैसे ही जश्न में डूबे थे तभी पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जमादार कृष्ण कुमार सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचकर दोनों शराबियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में मोहनिया अनुमंडल के पुसौली गांव के 25 वर्षीय विजय कुमार और सोनहन थाना क्षेत्र के गांव परमालपुर के 22 वर्षीय टिंकू कुमार शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों को बाबू शिव गोविंद प्रसाद मेमोरियल समुदायिक स्वास्थ्य में मेडिकल जांच कराया गया। जहां शराब पीने की पुष्टि हुई। कानूनी कार्रवाई करते हुए दोनों को रविवार को जेल भेज दिया गया। जिसकी जानकारी थानाध्यक्ष राकेश कुमार रौशन ने दिया।

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