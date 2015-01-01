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जख्मी:आपसी विवाद में गड़ासा से वार कर किया जख्मी

भगवानपुर3 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के श्यामपुर बैरों गांव में बीते बुधवार की शाम आपसी विवाद में गड़ासा से काट कर गंभीर रूप से घायल कर देने का मामला भगवानपुर थाना में दर्ज हुआ है। गंभीर रूप से घायल जय मंगल राय के पुत्र मनोज कुमार राय द्वारा दर्ज मामले में कहा गया है कि बुधवार की शाम मेरे पिता बथान में कपड़ा पहन रहे थे इसी दौरान पड़ोसी अजय राय उर्फ मिरचाई राय गाली गलौज हुए आया और जान मारने की नीयत से मेरे पिता जय मंगल राय के सर पर गड़ासा से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनन-फानन में इलाज के लिए सीएचसी भगवानपुर लाया गया।

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