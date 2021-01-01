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हादसा:भगवानपुर क्षेत्र में ट्रक की ठोकर से युवक गंभीर रूप से घायल, हुआ रेफर

भगवानपुरएक घंटा पहले
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भगवानपुर थाना क्षेत्र के हाजीपुर- मुजफ्फरपुर एनएच- 22 स्थित भगवानपुर अड्डा ऑटो स्टैंड के निकट बुधवार को ट्रक की ठोकर लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे स्थानीय लोगों के सहयोग से आनन फानन में भगवानपुर सीएचसी में लाया गया। डॉक्टर ने उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायल युवक लखींद्र पासवान भगवानपुर थाना क्षेत्र के किरतपुर राजा राम गांव निवासी सुकन पासवान का पुत्र है। बताया गया कि युवक सड़क पार कर रहा था। तभी हाजीपुर से मुजफ्फरपुर की ओर जा रहे ट्रक ने उसे जोरदार ठोकर मार दी। ट्रक काे लोगों ने पीछा कर चालक सहित पकड़कर पुलिस के हवाले किया। ट्रक चालक राम भरोस सिंह नालंदा जिला के रायपशुराय थाना क्षेत्र स्थित बेरमा गांव निवासी बालेश्वर सिंह का पुत्र है।

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