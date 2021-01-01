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पत्थर से चेहरे को कूचकर मार डाला:आरा में SP ऑफिस से 50 मीटर दूर मिली लाश; पुलिस बोली- सड़क हादसे में गई जान

आरा2 घंटे पहले
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घटना के बाद परिजनों से बातचीत करती पुलिस। - Dainik Bhaskar
घटना के बाद परिजनों से बातचीत करती पुलिस।
  • गुरुवार सुबह SP ऑफिस से महज 50 मीटर दूर कलेक्ट्रेट घाट के तीन मुहाने के पास मिली लाश

आरा में एक शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह SP ऑफिस से महज 50 मीटर दूर कलेक्ट्रेट घाट के तीन मुहाने के पास उसकी लाश मिली तो सनसनी फैल गई। शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने पहले बेरहमी से उसकी पिटाई की फिर पत्थर से कूच कर मार डाला। हत्यारा कितना क्रूर था, इसका अंदाजा मृतक के चेहरे को देखकर लगाया जा सकता है। ऐसी निर्मम हत्या के बावजूद पुलिस इस घटना को प्रथम दृष्टया सड़क हादसा मानकर चल रही है, जबकि मृतक के छोटे भाई का कहना है कि हत्या हुई है।

इधर, घटना की सूचना मिलते ही नवादा थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला सड़क हादसे का प्रतीत होता है। कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। मृतक की पहचान मृतक टाउन थाना क्षेत्र के महादेवा रोड, वार्ड नंबर 21 निवासी राज कुमार उर्फ लक्ष्मण राज कुमार उर्फ लक्ष्मण (50) के रूप में की गई है। वह बिजली मिस्त्री था।

मृतक के छोटे भाई भरत ने बताया कि राजकुमार बुधवार सुबह करीब 10 बजे घर से निकले थे। रात करीब 9 बजे तक जब घर नहीं लौटे तो उनके मोबाइल पर फोन किया। उन्होंने कहा कि मैं बाजार में हूं, एक घंटे बाद घर आऊंगा। लेकिन, देर रात जब वह वापस नहीं लौटे तो चिंता होने लगी। इसके बाद हमलोगों ने काफी खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। था। आज सुबह स्थानीय लोगों द्वारा सूचना मिली कि SP ऑफिस के पास एक शव बरामद हुआ है। इसके बाद वहां गए तो सन्न रह गए। भरत ने बताया कि उनके भाई दिव्यांग थे। बैशाखी के सहारे चलते थे। अज्ञात लोगों द्वारा पीट-पीट कर हत्या की गई है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच करे।

वहीं दूसरी वार्ड नंबर 21 के वार्ड पार्षद अमित कुमार बंटी ने मारपीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस को इस मामले की गंभीरता से जांच करे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस जगह लाश मिली है, वहां से कोई ऐसी हाइवे या मुख्य सड़क नहीं गुजरती है। बस एक संपर्क पथ गुजरती है। इस मार्ग से भाड़ी वाहन नहीं गुजरती है, जिससे ऐसी घटना हो।

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