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रेड कार्पेट पर इंटर की छात्राएं:आरा में रेड कार्पेट और गुब्बारे से सजे मॉडल सेंटर पर इंटर की परीक्षा देने पहुंचीं छात्राएं

आराएक घंटा पहले
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दूसरी पाली में मॉडल सेंटर पर छात्राएं। - Dainik Bhaskar
दूसरी पाली में मॉडल सेंटर पर छात्राएं।
  • कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार सेंटर पर की गईं तैयारियां
  • BSEB ने छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया है सेंटर

आरा में इंटर परीक्षा के लिए BSEB ने एक ऐसा सेंटर बनाया है, जहां हर व्यवस्था सुदृढ़ है। यहां छात्राएं ना तो अपने रॉल नंबर के लिए भीड़ लगाकर खड़ी हैं और ना ही उन्हें सेंटर पर घुसने की ही जल्दबाजी है। बड़े आराम से यहां हर काम हो रहा है। यह है आरा का हर प्रसाद दास जैन स्कूल, जिसे बोर्ड ने मॉडल स्कूल बनाया है। इंटर परीक्षा के दूसरी पाली में इस सेंटर पर छात्राओं की भीड़ तो उमड़ी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। रेड कार्पेट पर छात्राएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक-एक कर अंदर घुसीं। यह सेंटर केवल छात्राओं के लिए बनाया गया है। छात्राओं को एग्जाम के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह सेंटर बनाया गया है।

गुब्बारे से सजा मॉडल सेंटर।
गुब्बारे से सजा मॉडल सेंटर।

रेड कार्पेट और गुब्बारे से सजा सेंटर
इस सेंटर को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। कोविड-19 के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सेंटर को विशेष रूप से तैयार किया गया है, जिसके कारण यह सबके आकर्षण का केंद्र बन रहा है। सफेद और लाल रंग के गुब्बारे से सेंटर के मुख्य द्वार को सजाया गया है। इसके साथ ही सेंटर पर रेड कार्पेट भी बिछाया गया है। सेंटर के बाहर अनाउंसमेंट हो रहा है, जिसके अनुसार छात्राएं अंदर प्रवेश कर रहीं हैं।

अन्य सेंटर पर कुछ इस तरह उमड़ी अभिभावकों की भीड़।
अन्य सेंटर पर कुछ इस तरह उमड़ी अभिभावकों की भीड़।

13 स्कूल की छात्राओं का सेंटर
13 स्कूल की करीब 900 छात्राओं की परीक्षा यहां ली जा रही है। केंद्राधीक्षक डॉ. शेखर कुमार ने बताया कि स्कूल को मॉडल सेंटर बनाया गया है। कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा की तैयारियां काफी दिनों से चल रहीं थीं। 13 स्कूल की छात्राएं यहां एग्जाम देने पहुंचीं।

भोजपुर जिले में 41 सेंटर

इंटर की परीक्षा के लिए भोजपुर जिले में 41 केंद्र बनाए गए हैं। इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने केन्द्राधीक्षकों के साथ राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में बैठक की थी। इसमें कदाचार मुक्त और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गाइडलाइन के तहत परीक्षा लेने का निर्देश दिए गए। विज्ञान संकाय से इस बार जिले के कुल 18,657 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। कला संकाय के 26,412, वाणिज्य में 1,563 और वोकेशनल कोर्स में 25 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। आरा सदर अनुमंडल में 29 परीक्षा केंद्र जबकि जगदीशपुर में 4, बिहिया में 3 और पीरो अनुमंडल में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

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