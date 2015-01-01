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किसान पर हमला:ट्रैक्टर लेकर खेत जोतने जा रहे किसान पर हमला

भोरे3 घंटे पहले
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भोरे थाना क्षेत्र के धुर बंतरिया गांव में खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर लेकर जा रहे एक किसान पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इस हमले में किसान सहित उनके भाई, भाभी और उनके पोता घायल हो गये। सभी घायलों को इलाज के लिए भोरे रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया । जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं मामले को लेकर पीड़ित कांता चौधरी के बयान पर स्थानीय थाने में नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जाता है कि बनतरिया गांव निवासी कांता चौधरी ट्रैक्टर लेकर अपना खेत जोतने जा रहे थे कि इसी दौरान पहले से घात लगाये, उसी गांव के रामाशीष यादव, धनंजय यादव, रंगीला यादव सहित नौ लोग लाठी डंडा और फरसा लेकर उन्हें घेर लिया तथा उनके साथ मारपीट करने लगे।

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