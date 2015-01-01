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आरोप:पति ने अपनी ही पत्नी पर लगाया गहने और पैसे चोरी करने का आरोप

भोरे3 घंटे पहले
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भोरे थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में अपने पति के चेहरे को नापसंद कर दूसरे के प्यार में डूबी पत्नी ने पति के घर से गहने और पैसे की चोरी कर ली।मामले को लेकर पीड़ित पति ने अपनी पत्नी पर अवैध संबंध में होने के कारण घर से पैसे और गहने चोरी करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर पीड़ित पति ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज करायी है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है। बताया जाता है कि गोपालपुर गांव निवासी सिद्धांत सिंह की शादी सेमरबरी गांव की एक लड़की के साथ वर्ष 2005 हुई थी।शादी के बाद दो लड़कियां हुयी, सिद्धांत के चेहरे का कुछ हिस्सा जला हुआ है। जिसे लेकर उसकी पत्नी उसे ताने मारती रहती थी।

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