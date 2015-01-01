पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

भोरे में अलग-अलग जगह पर:छापेमारी कर पुलिस ने 354 बोतल शराब किया बरामद

भोरे3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

भोरे पुलिस ने थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 354 बोतल शराब बरामद किया।हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई में दोनों जगहों से तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। वहीं मामले में पुलिस ने एक नामजद तथा दो अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।बताया जाता है कि भोरे थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के नरेंद्र डूमर गांव में बृजेश सिंह के घर के पास शराब की बिक्री हो रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने वहां छापेमारी की, तो घर के पीछे झाड़ियों में छिपाकर रखे गये 22 बोतल विदेशी और 7 बोतल देसी शराब बरामद किया गया।

जबकि बृजेश सिंह पुलिस की इस कार्रवाई से बच कर भाग निकला। वहीं दूसरी कार्रवाई पुलिस ने थाना क्षेत्र के भानपुर गांव के पास की, जहां पुलिस को यह सूचना मिली थी कि एक बाइक पर सवार होकर दो तस्कर शराब लेकर भोरे आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने भानपुर में छापेमारी की।जहां पुलिस को देखते ही बाइक पर सवार दोनों तस्कर शराब की बोरी फेंक कर वहां से भाग निकले। बाद में तलाशी लेने पर उस बारे में से 265 बोतल देशी तथा 60 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें