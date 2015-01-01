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प्राथमिकी:जमीन विवाद में हुई मारपीट में तीन लोग हुए घायल

भोरे3 घंटे पहले
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  • भोरे थाने में छह पर दर्ज की गई प्राथमिकी

ॉ भोरे थाना क्षेत्र के धूर बंतरिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक ही परिवार के तीन लोग घायल हो गये। मामले में पीड़ित के बयान पर स्थानीय थाने में छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। बताया जाता है कि बनतरिया गांव निवासी प्रवीन कुमार यादव अपने दरवाजे पर बैठे थे कि इसी दौरान उसी गांव के उमेश यादव, अभिषेक यादव, कांता यादव, मैनेजर यादव, बलराम यादव और बहादुर यादव अपने हाथ में लाठी, डंडा, फरसा और कुदाल लेकर वहां पहुंचे और प्रवीण कुमार यादव पर हमला बोल दिया. प्रवीण कुमार यादव को मारपीट कर घायल कर दिया। जब प्रवीण को बचाने उसके पिता रंगलाल यादव और भाई रामाशीष यादव पहुंचे, तो उक्त लोगों ने उन दोनों को भी मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। मामले में प्रवीण यादव के बयान पर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

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