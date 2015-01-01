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चर्चा:हॉट सीट बिहार विस चुनाव राघोपुर में वोटिंग बाद कमियों पर हो रही चर्चा

बिदुपुर3 घंटे पहले
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  • दोनों पक्ष खुलकर अपने दल की जीत के दावे करने से भी कतरा रहे

बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे हॉट सीट जहां से सीट जीतने के बाद सीएम बनने के दावे करने वाले राजद उम्मीदवार निवर्तमान विधायक सह प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, राजग से बीजेपी प्रत्याशी 2005 में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को जदयू से पराजित कर विधायक बने प्रत्याशियों के बीच आमने-सामने की भिड़ंत है। दोनों उम्मीदवारों के वोट समीकरण में हुई सेंदमारी से चुनाव एजेंट प्रभारी और समर्थक अब वोटिंग बाद मैनेजमेंट में हुई कमियों को बताते फिर रहे हैं। खुलकर अपने दल की जीत के दावे करने से कतरा रहे हैं।

राजद नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ रंजन सिंह, नागेन्द्र सिंह सहित अन्य राजद समर्थक अपनी जीत के दावे कर रहे है। उन सभी का दावा है कि राजद के पक्ष में जातीय गोलबंदी सहित महादलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वोट उनके पक्ष में गया है। जिससे उनके नेता तेजस्वी की जीत सुनिश्चित है। वहीं राजग प्रत्याशी सतीश कुमार ने स्वयं बुधवार बिदुपुर क्षेत्र में आकर अपने मैनेजमेंट से जुड़े लोगों से भेंट की। उनके द्वारा यह जानकारी दी गई कि बीते 2010 के चुनाव की तरह इस चुनाव में बोगस वोट नहीं गिरे।

बीते चुनाव में बीजेपी और जदयू अलग-अलग चुनाव लड़ी। फिर भी उन्हें 2005 से ज्यादा वोट मिली। इस चुनाव में राजग के समीकरण का वोट उनके पक्ष में गया है। जिससे उनकी जीत निश्चित है। बावजूद वह राघोपुर में सेवक के रूप में जनता जनार्दन का जो फैसला हुआ हो। वहीं लोजपा समर्थक इस विश्लेषण से पृथक राजग प्रत्याशी सतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव के जीत हार के आंकड़े जुटाने में लगे है।

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