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कोरोना का कहर:22 नये पॉजिटिव मरीज मिले , दो से सात साल के पांच बच्चे भी संक्रमित

बिहारशरीफ3 घंटे पहले
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  • गुरुवार तक 7689 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं, मात्र 231 लोग ही फिलहाल आइसोलेट, जिले में कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 7920

जिले में कोरोना की रफ्तार कम जरूर हुई है लेकिन थमी नहीं है। गुरुवार को 22 नये संक्रमित मरीज मिले हैं। जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7920 पहुंच गयी है। हालांकि रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। गुरुवार तक 7689 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। मात्र 231 लोग ही फिलहाल आइसोलेट हैं।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरटीपीसीआर और एंटीजन में बराबर-बराबर मरीज मिले हैं। आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट में 2 से 7 साल के पांच बच्चों की रिपोर्ट भी शामिल है। सीएस डा. राम सिंह ने बताया कि महिला और बच्चे के संक्रमित होने का मुख्य कारण सावधानी नहीं बरतना और होम आइसोलेशन में लापरवाही है। 231 लोगों में मात्र 9 लोग ही संस्थागत आइसोलेशन में हैं।

लोग संस्थागत आइसोलेशन में आना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि पॉजिटिव लोग संस्थागत आइसोलेशन में आ जाये तो संक्रमतों की संख्या काफी कम होगी। गुरुवार को कुल 22 लोग पॉजिटिव हुए हैं। आरटीपीसीआर जांच में गिरियक के तरोखर से 23 साल की महिला, गिरियक से 16 साल का पुरुष, नगरनौसा के दुधौल से 3 साल का बालक और 5 साल की बालिक, सद्दु बिगहा से 7 साल की बालिका, चंडी के संगत से 55 साल का पुरुष, डमाडोल बिगहा से 35 साल, 40 साल की महिला, करायसुराय से 22 साल का पुरूष, नूरसराय से 2 साल की बालिका, हरनौत के गिरियक से 2 साल का बालक संक्रमित हुआ है। वहीं एंटीजन में रहुई और राजगीर से 3-3, इसलामपुर और सदर अस्पताल से 2-2, परबलपुर से 1 लोग पॉजिटिव हुए हैं।
181 की जांच में 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव
इसलामपुर: स्थानीय पीएचसी एवं पति बिगहा गांव में शिविर लगाकर रैपिड एंटीजन कीट से 181 लोगों की जांच की गयी। प्रभारी डा. बाल्मिकी प्रसाद ने बताया कि 181 लोगों की जांच में दो की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है।
एक मिले कोरोना संक्रमित
राजगीर: गुरुवार को रैपिड एंटीजेन किट से 211 लोगों का सैंपल लिया गया। जिसमें 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है। प्रभारी डा. उमेश चंद्र ने बताया कि अनुमंडलीय अस्पताल में 211 लोगों की जांच की गयी। जिसमें 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले हैं।
हरनौत: 136 की जांच सभी की रिपोर्ट निगेटिव
स्थानीय पीएचसी में कैंप लगाकर 136 लोगों की कोरोना जांच की गई। जिसमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। प्रभारी डा. राजीव रंजन सिन्हा ने बताया कि ठंढ बढ़ रही है। ऐसे में लोग मास्क का प्रयोग करें। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करें।
कतरीसराय: पीएचसी व कमल बिगहा में 121 की जांच
गुरुवार को स्थानीय पीएचसी एवं कमल बिगहा गांव में शिविर लगाकर 121 लोगों की रैपिड एंटीजन किट से कोरोना जांच किया गया। जिसमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव आयी है। यह जानकारी डाटा इंट्री ऑपरेटर निराला ने दी। लोगों सलाह दी जा रही बिना मतलब के घर से बाजर न निकलें

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