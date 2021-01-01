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चिकित्सक की कमी:सदर अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ नहीं रहने से रोज लौट रहे हैं 40 से 50 मरीज

बिहारशरीफ5 घंटे पहले
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  • ऑपरेशन और बोर्ड के बैठने में भी हो रही है परेशानी, सिर्फ हो रही जांच

नेत्र रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही आंखों का प्राइवेट इलाज भी दिन व दिन महंगा होता जा रहा है। ऐसे में खासकर आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए सरकारी अस्पताल एक बड़ा सहारा है। लेकिन इन दिनों सदर अस्पताल में नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं रहने के कारण आंखों के इलाज की व्यवस्था काफी प्रभावित हो रही है।

जरूरतमन्दों को उनकी आवश्यकता के अनुसार चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसका असर दूसरी व्यवस्थाओं पर भी पड़ रहा है। चिकित्सक के अभाव में इलाज तो नहीं ही हो रहा है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए बोर्ड की बैठक भी नहीं हो पा रही रही है। मरीजों को बिना इलाज के लौटना पड़ रहा है और दृष्टि दिव्यांग का प्रमाणपत्र नही बन पा रहा है। इतना ही नहीं नेत्र सहायक के भी सेवानिवृत हो जाने के कारण यहां सिर्फ आंखों की रोशनी क्षमता की ही जांच हो पा रही है।

चिकित्सक ने दे दिया इस्तीफा : बता दें कि जनवरी माह में डीएम के औचक निरीक्षण के दौरान कई चिकित्सक व कर्मी ड्यूटी से गायब पाए गए थे। जिसके कारण ड्यूटी से गायब सभी लोगों पर शो कॉज किया गया था।

गायब रहने वाले चिकित्सकों में नेत्र विभाग के डॉक्टर भी शामिल थे। लेकिन उन्होंने स्पष्टीकरण का जवाब देने के बजाय इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद से ही इलाज काम रुक गया है। दिव्यांगता जांच बोर्ड की बैठक के लिए डॉ. विपिन कुमार को राजगीर से सोमवार को बुलाया जाता था। लेकिन अब उन्हें भी राजगीर अनुमंडलीय अस्पताल का प्रभारी बना दिया गया है।

इसके बाद बोर्ड बैठने की कार्रवाई भी रूक गई है। 1 फरवरी को दिव्यांगों की जांच कर प्रमाणपत्र के बोर्ड की बैठक हुई थी। डॉक्टर के अभाव में बैठक नही हो सकी। प्रभारी सीएस डॉ. राजेन्द्र कुमार राजेश ने बताया कि नेत्र के डॉक्टर नहीं रहने के कारण समस्या हो रही है। कतरीसराय प्रखंड के एपीएचसी में डॉ. नवीन चन्द्र हैं उन्हें सदर में लाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्हें तत्काल बोर्ड में आने के लिए कहा जाएगा। ताकि प्रमाण पत्र के लिए आने वाले दिव्यांग निराश लौट कर नहीं जाएं।

मरीजों का आना हो रहा कम : मिली जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन शुरू होने के बाद आंख के मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन डॉक्टर नहीं रहने के कारण आने वाले मरीजों की संख्या में अब कमी आई है। पहले प्रति दिन 60-70 मरीज आ रहे थे । प्रति माह करीब 10-15 लोगों का ऑपरेशन हो जाता था। लेकिन डॉक्टर नहीं रहने की सूचना जैसे-जैसे लोगों को मिल रही है मरीजों का आना कम हो गया है। वर्तमान में 40-50 मरीज प्रति दिन बिना इलाज के ही वापस लौट रहे हैं।

सिर्फ रोशनी क्षमता की हो रही जांच : नेत्र रोग के चिकित्सक नहीं रहने के कारण इन दिनों सिर्फ आंखों के देखने की क्षमता की ही जांच की जा रही है। इसके लिए खासकर वैसे लोग ज्यादा आते हैं जिन्हें किसी कारणवश सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना हो। इसके अलावे कुछ वैसे मरीज भी आते हैं जिनकी रोशन कम गई है या चश्मा का पावर के बारे में जानकारी लेना होता है।

100 प्रतिशत में सबसे ज्यादा ईएनटी और आई के मरीज : विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र में दी जाने वाली 100 प्रतिशत अंक सबसे ज्यादा आई और ईएनटी के मरीज शामिल होते हैं। ईएनटी के चिकित्सक तो हैं लेकिन आई के नहीं रहने के कारण नेत्र संबंधित समस्याओं के मरीजों का प्रमाण पत्र बनने में परेशानी हो रही है।

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