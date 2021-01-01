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बाल वैज्ञानिक:6 फरवरी को प्रौद्योगिकी और खिलौने विषय पर होगी 48वीं जिलास्तरीय विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी आयोजित

बिहारशरीफ5 घंटे पहले
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  • छात्र-छात्राएं शिक्षकों की मदद से ग्रुप बनाकर निर्धारित विषय की परियोजना पर कार्य कर रहे हैं

बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढाने और उनकी वैज्ञानिक सोच को उभारने के उद्देश्य से शहर के नालंदा कॉलेजिएट स्कूल में आगमी 6 फरवरी को जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। संभाग प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना द्वारा 48 वीं राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित व पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल स्तर से लेकर राज्यस्तर तक होगी। विज्ञान शिक्षक डॉ. अभिनव कुमार ने बताया कि छात्र-छात्राएं शिक्षकों की मदद से ग्रुप बनाकर निर्धारित विषय की परियोजना पर कार्य कर रहे है। उन्होने कहा कि ये बाल वैज्ञानिक ही जिला स्तर चयनित होकर राज्य एवं देश स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेंगे।

प्रौद्योगिकी और खिलौने विषय पर प्रदर्शनी

उच्च माध्यमिक विद्यालय डोईया के शिक्षक प्रशांत प्रियदर्शी ने बताया कि टेक्नोलॉजी के प्रचार-प्रसार एवं विकास के बावजूद संतुलन बना रहे,इसके प्रति जागरूकता लाने को लेकर मुख्य विषय ‘प्रोधोगिकी और खिलौने’ रखा गया है। संभाग प्रभारी ने कहा कि बाल वैज्ञानिकों का बेहतर प्रोजेक्ट तैयार कराने की जिम्मेवारी भी शिक्षकों की है।

उन्होने बताया कि बच्चे मुख्य विषय से संबंधित स्थानीय समस्याओं को चिन्हित कर विज्ञान-विधि की सहायता से नवाचारी खोज करते हैं और उसे प्रदर्शनी में अपने शोध परिणाम को प्रस्तुत करते है। विद्यालय से शुरू होकर यह प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर तक पहुंचता है।

ये पांच उप विषय है शामिल

विज्ञान,गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी में पांच उपविषय पर्यावरण अनुकूल सामग्री,स्वास्थ्य,रक्षा और स्वच्छता, इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर,ऐतिहासिक विकास एवं गणितीय मॉडलिंग को शामिल किया गया है।

स्कूलों को भेजी गई गाइडलाइन : डीईओ मनोज कुमार ने बताया कि सभी विद्यालयों को पत्र भेजकर प्रदर्शनी में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इन्हें तैयार करने की जवाबदेही विज्ञान शिक्षकों पर होगी। उन्होने कहा कि बच्चों में वैज्ञानिक चेतना का अंकुरण कर उन्हें स्थानीय परिवेश में तार्किक वैज्ञानिक खोज की दिशा में आगे बढ़ाना है। उन्होने कहा कि प्रदर्शनी में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

निर्णायक मंडल में ये विशेषज्ञ शिक्षक रहेंगे उपस्थित : विश्वमोहन कुमार,रा प्लस टू उवि राणाबिगहा, शैलेंद्र प्रसाद,रास बिहारी प्लस टू उ विद्यालय नालंदा, सत्येंद्र प्रसाद,अनुसूचित बालिका प्लस टू विद्यालय राजगीर, प्रशांत प्रियदर्शी,उ माध्यमिक विद्यालय डोईया नूरसराय, डॉ अभिनव कुमार,उ माध्यमिक विद्यालय जुआफर बाजार सिलाव,अजय कुमार (उद्घोषक)उ माध्यमिक विद्यालय साठोपुर बिहारशरीफ़।

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