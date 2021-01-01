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पोलियोमुक्त भारत:5 लाख 65 हजार बच्चों को पिलाई जाएगी खुराक

बिहारशरीफएक घंटा पहले
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प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत करते नगर आयुक्त और सीएस - Dainik Bhaskar
प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत करते नगर आयुक्त और सीएस
  • नगर आयुक्त ने सदर अस्पताल में नवजात बच्चे को दो बूंद दवा पिला अभियान शुरू किया
  • जब तक पड़ोसी मुल्कों में पोलियो समाप्त नहीं होगा तब तक भारत में भी लगातार यह अभियान जारी रहेगा

पांच दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत रविवार को नगर आयुक्त अंशुल अग्रवाल ने सदर अस्पताल में नवजात बच्चों को दो बूंद दवा पिलाकर की। उन्होंने कहा कि देश मे पोलियो की वापसी नही हो इसके लिए अभिभावकों का जागरूक होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आये दिन अभियान के दौरान बहिष्कार करने की सूचना मिलती है। यह बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि समाज और देश के लिए खतरा है। सीएस डा. राम सिंह ने कहा कि विगत 10 वर्षो से देश में पोलियो का एक भी केस प्रतिवेदित नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी पड़ोसी देश पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान जैसे देशों में पोलियों के केस मिल रहे हैं। जब तक पड़ोसी मुल्क में पोलियो समाप्त नहीं होगा तब तक भारत में भी यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए जिला से प्रखंड स्तर तक मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया है। एक भी बच्चा छूटे नहीं इसके लिए कई प्वाईंट बनाए गए हैं। पोलियो कर्मी घर तक नहीं पहुंचता है तो आंगनबाड़ी केन्द्र पर जाकर लोग बच्चों को ड्रॉप जरूर पिलाएं।

4 फरवरी तक चलेगा अभियान, घर जाने के लिए 1462 टीमें: डीआईओ डा. अरूण कुमार सिन्हा ने बतया कि यह अभियान 4 फरवरी तक चलेगा। 5 लाख 65 हजार 549 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य है। घर-घर जाकर पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए 1462 टीम का गठन किया गया है। इसके अलावा 185 ट्रांजिट टीम, 21 मोबाइल टीम, 47 वन मैन टीम, 543 सुपरवाईजर एवं 128 सब डिपो बनाया गया है। इस मौके पर एमओआईसी डा. जहांगीर, डब्लूएचओ के एसएमओ डा. संध्या, यूनिसेफ के एसएमसी मो. शहाबुद्दीन, वीसीसीएम संतोष कुमार, धीरज कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक हेमंत कुमार उपस्थित थे।

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