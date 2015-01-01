पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

फसल अवशेष प्रबंधन:9 विभाग किसानों को बताएंगे फसल अवशेष प्रबंधन

बिहारशरीफ4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पराली जलाने से नहीं बाज आ रहे किसान, बढ़ी चिंता, अंतर विभागीय कार्य समूह की बैठक में सौंपी जवाबदेही
  • पराली जलाने वाले किसान के साथ पूरे परिवार को कृषि विभाग की योजना से किया जा रहा है वंचित

जागरुकता और विभागीय सख्ती के बावजूद किसान खेतों में पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब किसानों की जागरूकता पर विशेष जोर दिया जायेगा। साथ ही इन्हें फसल अवशेष प्रबंधन के फायदे भी बताये जायेंगे। किसानों को जागरूक करने के लिए नौ विभागों की जवाबदेही सौंपी गयी है। फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर अंतर विभागीय कार्य समूह की हरदेव भवन में बैठक हुई। अपर समाहर्ता नौशाद आलम की अध्यक्षता में हुई बैठक में फसल कटनी के बाद पराली नहीं जलाने व उसके प्रबंधन पर चर्चा की गयी। बैठक में कृषि सहित 9 विभाग शामिल हुए। अपर समाहर्ता ने बताया कि फसल कटनी के बाद मजदूर के अभाव में किसान पराली जला देते हैं। फसल जलाने से मिट़्टी की उर्वरक क्षमता के साथ-साथ स्वास्थ्य और पर्यावरण भी प्रभावित होता है।

अभी तक नौ किसानों पर की गई कार्रवाई
डीएओ विभू विद्यार्थी ने बताया कि इस वर्ष खेत में पराली जलाने वाले 9 किसानों पर कार्रवाई हुई है। जिसमें चार चंडी और पांच बेन प्रखंड के किसान शामिल है। 2019 में 85 किसानों पर कार्रवाई हुई थी। विभागीय निर्देश के अनुसार पराली जलाने वाले किसान के साथ-साथ पूरे परिवार को कृषि विभाग की योजना से वंचित किया जा रहा है।

किस विभाग को क्या जवाबदेही
कृषि विभाग- आत्मा और कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित करना। फसल अवशेष जलाने के बजाय प्रबंधन के लिए बेलर मशीन का प्रयोग व अवशेष का वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए प्रेरित करना।
वन एवं पर्यावरण विभाग- पर्यावरण को होने वाले नुकसान की जानकारी देकर जागरूक करना।
स्वास्थ्य विभाग- एएनएम व आशा के माध्यम से फसल अवशेष जलाने के कारण मनुष्य खासकर बच्चों को श्वांस से संबंधित होने वाली बीमारी के बारे मेें।

हार्वेस्टर से कटनी पर ज्यादा समस्या : ऐसे क्षेत्र के किसानों को विशेष रूप से जागरूक करने पर जोर दिया जायेगा जो हार्वेस्टर से कटनी करते हैं। उन्होंने बताया कि जहां हार्वेस्टर से कटनी होती है उन क्षेत्रों में पराली जलाने की समस्या सबसे ज्यादा आती है। किसानों को जागरूक करने के अभियान में कृषि विभाग के अलावा वन और पर्यावरण विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, सहकारिता विभाग, पंचायती राज विभाग एवं सूचना जनंसपर्क विभाग को शामिल किया गया है। सभी की जवाबदेही भी तय कर दी गयी है।

समस्या के बारे में जागरूक करना

शिक्षा विभाग- सरकारी स्कूलों में फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान से संबंधित शिक्षा देना। साथ ही छात्रों के बीच फसल अवशेष प्रबंधन पर आधारित चित्रकला, वाद-विवाद प्रतियोगिता करना। ग्रामीण विकास विभाग- जीविका दीदी और मनरेगा के माध्यम से किसानों व आम लोगों को जागरूक करना। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग- फसल कटने के बाद अवशेषों व खर पतवार को भेड़ बकरी को चराने के प्रति पशुपालकों को जागरूक करना। साथ ही भूसा को बेलर मशीन से फॉडर ब्लॉक बनाकर उपयोग करना। सहकारिता विभाग- पैक्सों तथा प्रखंड में सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से फसल अवशेष् के उपयोग पर किसानों को जागरूक करना। पंचायती राज विभाग- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं तथा पंचायत सेवकों के माध्यम से फसल अवशेष के उपयोग पर किसानों को जागरूक करना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग- प्रचार प्रसार के माध्यम से फसल अवशेष नहीं जलाने व इसके प्रबंधन के प्रति किसानों को जागरूक करना।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें