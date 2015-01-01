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विस चुनाव:ट्रेनिंग के बाद मतगणना के लिए कर्मी तैयार संदेह होने पर निरस्त होगा पोस्टल बैलेट

बिहारशरीफ़4 घंटे पहले
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संयुक्त ब्रीफिंग करते जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक।

मतगणना शुरू होने में महज 48 घंटे ही रह गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारीयोगेंद्र सिंह की देखरेख में शनिवार को टाउन हॉल में मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य रूप से ईटीपीबीएस और पोस्टल बैलेट की गणना को लेकर जानकारी दी गयी। मतगणना के लिए भवन के एक रूम में व्यवस्था की गयी है। इस रूम में 7-7 टेबल लगाए जाएंगे। इस कमरे में एक आईटी असिस्टेंट की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रशिक्षण के दौरान डीएम ने बताया कि ईटीपीबीएस व पीबी के मतगणना में लिफाफा पर लिखे क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद कंप्यूटर से प्राप्त नंबर को संबंधित लिफाफा पर लिखना होगा।

इलेक्ट्रोनिक पोस्टल बैलेट की होगी स्कैनिंग
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सर्विस वोटर का जो लिफाफा आएगा उसमें सबसे ऊपर वाले लिफाफे में एक क्यूआर कोड होगा, जिसे स्कैनर से स्कैन किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई पोस्टल बैलेट डुप्लीकेट तो नहीं हैं।

क्रमांक किया जाएगा चेक
डीआरओ योगेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों लिफाफों में बैलेट पेपर क्रमांक अंकित किया गया है या नही इसे चेक किया जाएगा। यदि दोनों लिफाफों में क्रमांक नही रहा तो ऐसे बैलेट को निरस्त माना जाएगा। लिफाफे से निकले 13ए घोषणापत्र फार्म में वोटर का नाम, वोटर का मतदाता क्रमांक चेक होगा।

कर्मचारियों को दिए गए ये निर्देश
सुबह छह बजे सभी कॉउंटिंग पार्टियां नालंदा कॉलेज मतगणना केंद्र पहुंचेंगी।, कोई भी मतगणना कर्मी मोबाइल या ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ नहीं ले जाएंगे।
दो मिनट एक ईटीपीबी में लगेगा : सर्विस वोटरों के इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड वोट को गणना में शामिल करने के लिए 5 क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा । मतपत्र को अलग से स्कैन किया जाएगा। इसमें कम से कम दो से तीन मिनट लगेंगे। अलग से एआरओ और स्टाफ बैठाया जा रहा है। आईटी एक्सपर्ट लगाए गए हैं। मतगणना एक बार शुरू होने के बाद बिना रुके पूरी करनी होगी। सर्विस वोट की गिनती में ज्यादा समय लग सकता है।

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