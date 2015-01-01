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चोरी का प्रयास:दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास, केस

इस्लामपुर4 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के जैतीपुर बाजार स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक शाखा में सक्रिय में बदमाशों ने शुक्रवार की रात ताला काटकर चोरी का प्रयास किया। शटर नहीं टूटने से घटना होने से बच गई। शाखा प्रबंधक शशि भूषण कुमार ने अज्ञात बदमाशों पर केस दर्ज कराया है। शाखा प्रबंधक ने बताया कि जिस मकान में शाखा है वहां रात में कोई रखवाली नहीं करता। सुबह कर्मियों ने ताला कटा देखा। जिसके बाद घटना का पता चला। बदमाशों ने दो ताला तोड़ दिया था। शटर का ताला नहीं टूटने बदमाश अपनी मंशा में सफल नहीं हो सके। थानाध्यक्ष ने बताया कि केस दर्ज कर पुलिस घटना की जांच में जुट गई है।

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