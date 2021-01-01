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बैठक:गर्ल्स स्कूल व महिला काॅलेजों के समीप भी लगेगा कैमरा, गतिविधियों पर नजर

बिहारशरीफ5 घंटे पहले
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  • आईसीसीसी-एमएसआई योजना को लेकर एसपी व नगर आयुक्त ने की बैठक

आईसीसीसी-एमएसआई योजना के तहत शहर में लगाये जा रहे सीसीटीवी कैमरा व उससे संबंधित अन्य गतिविधियों को लेकर गुरुवार को एसपी हरि प्रसाथ एस और नगर आयुक्त अंशुल अग्रवाल ने बैठक कर रणनीति पर चर्चा की। 141 प्वाइंट पर लगने वाले हाई रेंज कैमरे कहां-कहां लगाये जायेंगे और इसका किस तरह से अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके आदि बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया। नगर आयुक्त ने बताया कि यह स्मार्ट सिटी की महत्वपूर्ण योजना है।

अपराध नियंत्रण सहित अन्य गतिविधियों पर नजर रखने में पुलिस को काफी सहयोग मिलेगा। जिसे देखते हुए एसपी को योजना के बारे में जानकारी देते हुए सुझाव भी मांगा गया है। उन्होंने बताया कि एजेंसी के एक्सपर्ट से भी कैमरे की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी ली गयी।

छेड़खानी रोकने में मददगार होगा कैमरा : नगर आयुक्त ने बताया कि चर्चा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों के समीप भी कैमरा लगाने की रणनीति पर चर्चा हुई है। गर्ल्स स्कूल, कालेज और कोचिंग संस्थानों के समीप भी कैमरा लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। ताकि छेड़खानी की घटनाओं पर नजर रखी जा सके। उन्होंने कहा कि अधिकांश जगहों पर स्थल चयन कर गड्‌ढा खोद दिया गया है, लेकिन इसमें बदलाव किया जायेगा। कुछ जगहों पर गड्ढा खोदने का विरोध कर रहे हैं।

लोग गलतफहमी के शिकार : कुछ जगहों पर कैमरा लगाये जाने को लेकर गलतफहमी हो गयी है। जिसके कारण एजेंसी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को भ्रम हो गया है कि कैमरे से घरों पर नजर रखी जायेगी। जबकि आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाये जा रहे हैं। इससे आम लोगों को ही फायदा है, न की नुकसान।

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