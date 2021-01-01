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पानी संग्रह करने की तैयारी:38 लाख से हिरण्य पर्वत पर बनेगा कंटूर, ‌जमा होगा बारिश का पानी

बिहारशरीफएक घंटा पहले
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हिरण्य पर्वत, जहां बारिश का पानी संग्रह करने को कंटूर का निर्माण कराया जाना है। - Dainik Bhaskar
हिरण्य पर्वत, जहां बारिश का पानी संग्रह करने को कंटूर का निर्माण कराया जाना है।
  • बारिश के पानी का संग्रह कर सिंचाई में किया जाएगा उपयोग

बरसात के दिनों में पहाड़ों से व्यर्थ बहने वाले पानी को रोकने के लिए शहर के बड़ी पहाड़ी स्थित हिरण्य पर्वत पर कंटूर ट्रेंच बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए सिंचाई विभाग को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है। करीब माह भर पहले कंटूर बनाने की योजना पर विचार किया गया था। स्मार्ट सिटी द्वारा अब इसे अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। चयनित एजेंसी को कार्यादेश भी दे दिया गया है। जल्द ही काम शुरू कर दिया जायेगा। नगर आयुक्त अंशुल अग्रवाल ने बताया कि बरसात के दिनों में पहाड़ों पर से बहने वाले पानी यूं ही बर्बाद हो जाता है। इस पानी को रोकने के लिए ही कंटूर का निर्माण कराया जा रहा है। इस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जायेगा। संग्रह पानी का जरूरत के अनुसार अन्य कार्यों में भी प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कंटूर बन जाने के बाद पानी एक गड्‌ढे में संरक्षित रहेगा।

मामू- भगीना के ऊपर बनेगा कंटूर
हिरण्य पर्वत पर बनने वाले कंटूर के लिए स्थल चयन कर लिया गया है। हेलीपैड के समीप इसका निर्माण किया जाना है। इंजीनियरों के साथ इस पर विचार-विमर्श भी किया गया है। पहाड़ पर सबसे नीचे का इलाका रहने के कारण इसका चयन हुआ है। ताकि आपदा की स्थिति में भी आम लोगों को नुकसान न हो।

मजदूरों को रोजगार मिलेगा : नगर आयुक्त ने बताया कि कंटूर टेच निर्माण की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है। इस पर करीब 38 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। कंटूर निर्माण होने से किसानों और आम लोगों को फायदा होने के साथ-साथ मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि कंटूर निर्माण के तहत नाली के आकार का गड्‌ढा खोदा जाता है। क्षेँत्र के अनुसार गड्‌ढे की लंबाई-चौड़ाई व गहराई की सीमा तय की जाती है।

देखरेख का जिम्मा सिंचाई विभाग को
नगर आयुक्त ने बताया कि कंटूर निर्माण के लिए सिंचाई विभाग को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है। निर्माण कार्य की पूरी जिम्मेवारी उसी की होगी। कंटूर में जमा होने वाले वर्षा के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए होना है। यही कारण है कि इसके निर्माण में पीएमसी के साथ-साथ सिंचाई विभाग के अभियंताओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। सिंचाई विभाग इसकी देखरेख करेगा।

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