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मौसम:इस साल बारिश और तेज आंधी के कारण फसल को नुकसान, लक्ष्य से पिछड़ा जिला

बिहारशरीफ4 घंटे पहले
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बीज गुणन प्रक्षेत्र में क्रॉप कटिंग कराते अधिकारी।

तेज आंधी और पानी से इस वर्ष सिर्फ किसानों का ही नहीं बल्कि विभागीय कृषि का भी काफी नुकसान हुआ है। गिरियक स्थित राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र में लगी करीब 2 हेक्टेयर की फसल गिर जाने के कारण औसत उत्पादन में काफी कमी आई है। शनिवार को किए गए क्रॉप कटिंग में 22-23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ है। अधिकारियों की माने तो बारिश और आंधी नहीं आती तो बीज उत्पादन में नालंदा अव्वल रहता। क्रॉप कटिंग कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी सह एसएचओ अनील कुमार ने बताया कि गिरियक में किए गए क्रॉप कटिंग में उम्मीद के अनुसार काफी कम उत्पादन हुआ है। यहां तीन हेक्टेयर में धान की फसल लगाई गई थी। लेकिन जिस समय फसल में फुल आता है उसी समय बारिश और तेज हवा से करीब 2 हेक्टेयर में फसल गिर गई। जिसके कारण जमीन से उपर रहने वाले पौधा में दाना लगा लेकिन जमीन से सट जाने वाले पौधे में दाना नहीं लग पाया। सबसे ज्यादा इसी फार्म से बीज उत्पादन की उम्मीद थी। एसएचओ ने बताया कि इस वर्ष 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का लक्ष्य था। अब तक एकंगरसराय, सरमेरा और गिरियक प्रक्षेत्र में क्रॉप कटिंग की गई है जिसमें औसतन 21-24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन हुआ है। इस वर्ष फसल अच्छी रहने के कारण काफी उम्मीद थी लेकिन 1 अक्टूबर को आई तेज हवा और पानी के कारण लक्ष्य को पूरा करने से पीछे रह गए हैं। पौधा गिर जाने की सूचना विभाग को दे दी गई थी।
टॉप बनने से रह गया पीछे
मौसम के कारण नालंदा रिकार्ड बनाने से पीछे रह गया। जिस तरह से यहां फसल थी उस अनुसार करीब 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन की उम्मीद थी।

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