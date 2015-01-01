पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:ब्लैक मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं पर जल्द शुरू होगी विभाग की कार्रवाई

बिहारशरीफ4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

यदि आपके घर या दुकान में काला मीटर लगा है तो अविलंब इसे बदलकर डिजिटल मीटर लगवा लें। पखवारा दिन के अंदर उपभोक्ता ऐसा नहीं करते हैं तो बिजली विभाग वैसे उपभोक्ताओं का विद्युत विपत्र निर्गत करना बंद कर देगा। साथ ही कंपनी के नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अनुसार बिजली का बिल मांग के आधार पर तैयार होता है। पुराने समय के काला मीटर में मांग यानी लोड का पता नहीं चलता है। वर्तमान टैरिफ प्रावधान के अनुसार बिजली का बिल बनाने के लिए मीटर रीडिंग तथा विद्युत भार दोनों का होना जरूरी है। काले मीटर में सिर्फ रीडिंग की ही गनना हो पाती है। इस मीटर में विद्युत भार का पता नहीं चल पाता है। उपभोक्ता कितनी मात्रा में बिजली की खपत कर रहे हैं इसका आसानी से पता नहीं लग पाता है। कंपनी को आर्थिक नुकसान हो रहा है। पूर्व में ही विभाग सभी जगहों पर काले मीटर को बदलकर नया डिजिटल मीटर लगाने का आदेश दे चुका हैैै।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें