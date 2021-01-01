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मौत:अंधेरे के कारण कुएं में गिरने से अधेड़ की हुई मौत

बिहारशरीफ5 घंटे पहले
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दीपनगर थाना अंतर्गत नेपुरा गांव में मंगलवार की देर शाम कुएं में गिरकर एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक विजय नगर टोला निवासी स्व. मंगल मांझी के 51 वर्षीय पुत्र लखन मांझी हैं। मौत के बाद गांव में परिवार की चीख-पुकार गूंजने लगी।

घटना के बारे में बताया जाता है कि अधेड़ दिनभर की मजदूरी कर अपने गांव गांव लौट रहे थे। लौटने के दौरान अंधेरा हो गया था और इसी अंधेरे के कारण कुआं में गिर गए। जहां डूबने उनकी जान चली गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार के हवाले कर दिया गया।

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