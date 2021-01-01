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निरीक्षण:निबंधन कार्यालय परिसर में बिना काम के लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी

बिहारशरीफ5 घंटे पहले
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डीएम योगेन्द्र सिंह ने बुधवार को हिलसा में निबंधन कार्यालय और उप कोषागार का औचक निरीक्षण किया। निबंधन कार्यालय का निरीक्षण के दौरान उन्होंने अवर निबंधक को कार्यालय परिसर में किसी भी अवांछित व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया। जबकि उप कोषागार का निरीक्षण के दौरान कार्यालय को सही तरीके से व्यवस्थित रखने को कहा। निरीक्षण के मौके पर हिलसा एसडीओ भी मौजूद थे।

टीकाकरण केन्द्र का किया निरीक्षण : डीएम ने थरथरी में कोविड 19 टीकाकरण का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टीका लेने वालों का हौसला भी बढ़ाया। स्वास्थ्यकर्मियों के कार्य की सराहना की।

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