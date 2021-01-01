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कार्रवाई:सूचना पदाधिकारी ने देर से दी सूचना, 25 हजार अर्थदंड

बिहारशरीफएक घंटा पहले
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राज्य सूचना आयोग ने धर्मराज कुमार सिंह बनाम लोक सूचना पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी अस्थावां पर विलंब से सूचना देने के कारण 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आयोग ने प्रतिवादी अंचलाधिकारी अस्थावां को सुनवाई के बाद चार माह विलंब से अपील करने वाले को सूचना देने का दोषी करार करते हुए यह अर्थदंड लगाया है। सारे थाना क्षेत्र के मोलना बिगहा गांव निवासी धर्मराज सिंह ने मांगी गयी सूचना का विषय तथा शुल्क की जानकारी देते हुए अक्टूबर 2019 में प्रथम अपीलीय प्राधिकार कार्यालय से सूचना उपलब्ध कराने के लिए फार्म जमा किया था। उन्हें एक वर्ष एक माह के बाद 28 दिसम्बर 2020 को सूचना प्राधिकार ने सूचना उपलब्ध करायी। हालांकि सुनवाई के दौरान प्रतिवादी का कहना था कि कोविड-19 के कारण कार्यालय कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ लेकिन पांच माह विलंब से सूचना उपलब्ध कराने का कोई लिखित स्पष्टीकरण नहीं सौंपा गया। आयोग के अनुसार प्रार्थी क्षमा की प्रार्थना करते हैं लेकिन इसके तहत बिना किसी कारण के क्षमा का कोई प्रावधान नहीं रहने के कारण दोषी पाते हुए सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत अर्थदंड लगाया गया है। इसकी प्रतिलिपि जिला कोषागार पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित विभागों को दे दी गयी है।

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