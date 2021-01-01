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हादसा:पंचाने नदी में डूबने से हुई कोसुक की महिला की मौत

बिहारशरीफएक घंटा पहले
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दीपनगर थाना अंतर्गत कोसुक गांव में शनिवार की रात पंचाने नदी में डूबकर महिला की मौत हो गई। रविवार की सुबह शव मिलने से घटना का खुलासा हुआ। मृतका बाल्मिकी साव की 35 वर्षीया पुत्री बबिता देवी हैं। पुलिस शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्तपाल लाई। मृतका की शादी गया जिले में हुई थी। कुछ साल पहले पति की मौत के बाद वह अपनी दो बेटियों के साथ मायके में रह रही थी। मां की मौत से दोनों बेटियां अनाथ हो गईं। परिजनों ने बताया कि महिला शाम में शौच के लिए घर से निकली थीं। जिसके बाद देर तक नहीं लौटी। परिवार महिला की खोजबीन कर रहा था। सुबह में नदी से लाश मिली तो मौत का खुलासा हुआ। थानाध्यक्ष मो. मुश्ताक अहमद ने बताया कि परिजन ने डूबने से मौत होने का आवेदन दिया है।

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