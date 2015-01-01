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स्मार्ट सिटी:श्रम कल्याण मैदान को जलजमाव से मिलेगी मुक्ति, सूरत बदलने पर खर्च होंगे ~25 लाख

बिहारशरीफ4 घंटे पहले
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श्रमकल्याण मैदान के सौंदर्यीकरण का काम करते कर्मी।
  • सबसे पहले छोटे-छोटे कार्यों को धरातल पर उतारने का किया जा रहा प्रयास

स्मार्ट सिटी के तहत सबसे पहले छोटे-छोटे कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। तालाब जीर्णोद्धार के के साथ-साथ पार्क व श्रमकल्याण मैदान को नया लुक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बारिश में जल जमाव की समस्या से श्रम कल्याण मैदान को निजात मिलेगा। इसके अलावा बॉउन्ड्री वॉल व गेट की भी मरम्मती की जाएगी। नगर आयुक्त अंशुल अग्रवाल ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले छोटे-छोटे काम को पहले पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि शहरवासियाें को विकास के प्रति विश्वास पैदा हो। तालाब जीर्णोद्धार के साथ-साथ पार्क व श्रम कल्याण मैदान को भी डेवलप किया जा रहा है। श्रम कल्याण मैदान के डेवलपमेंट पर 25 लाख खर्च किया जाना है। बाउंड्री की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है। जल जमाव की समस्या को दुर करने के लिए ड्रेनेज पर काम शुरू किया गया है। मैदान से पानी निकास के लिए चारो ओर ड्रेनेज बनाया जाएगा ताकि मैदान में जमा होने वाले पानी के निकास में कोई समस्या न हो। इसके अलावा बाउंड्री का रंगरोगन, मंच, पथ-वे व गेट की भी मरम्मत की जाएगी। जो गेट जर्जर स्थिति में है उसे बदला जाएगा।

चिल्ड्रेन पार्क का दिया जा रहा अंतिम रूप : नगर आयुक्त ने बताया कि श्रमकल्याण मैदान को डेवलप करने के साथ-साथ चिल्ड्रेन पार्क को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। पेंटिंग का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। पेड़-पौधे भी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिल्ड्रेन पार्क को ग्रीन जोन के रूप में डेवलप किया जाएगा। पार्क के विकास पर भी 25 लाख खर्च किया जाना है।

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