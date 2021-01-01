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परीक्षा:सीटेट में गणित के प्रश्नों ने परीक्षार्थियों को छकाया

बिहारशरीफएक घंटा पहले
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परीक्षा केंद्र से पौधे लेकर निकलते परीक्षार्थी। - Dainik Bhaskar
परीक्षा केंद्र से पौधे लेकर निकलते परीक्षार्थी।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन द्वारा रविवार को आयोजित सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी (सीटेट) की परीक्षा शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ। जिले में कुल 28 केन्द्रों पर परीक्षा ली गयी। दो पालियों में आयोजित परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। पेपर आसान रहा लेकिन गणित के प्रश्नों ने परीक्षार्थियों को उलझाया। सुबह 9.30 से 12.30 बजे तक प्राइमरी स्टेज के लिए परीक्षा ली गयी। इस परीक्षा के आधार पर पहली से पांचवी तक के शिक्षकों की भर्ती होती है। परीक्षार्थियों ने बताया कि पहला पेपर न ज्यादा मुश्किल न ज्यादा आसान था। दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से 4.30 तक चली। यह परीक्षा छठी से आठवीं क्लास तक के टीचरों के लिए था। परीक्षार्थियों ने बताया इंग्लिश लांग्वेज सेक्शन काफी आसान था। उम्मीद के मुताबिक ही सवाल पूछे गये। सबसे अधिक गणित के प्रश्नों ने परेशान किया। जिसे हल करने में ज्यादा समय लगा। परीक्षा केन्द्रों पर कोरोना को लेकर विशेष सावधानी बरती गयी। परीक्षार्थी मास्क लगाये हुए थे और केन्द्र के प्रवेश द्वार पर ही थर्मल स्कैनिंग कर प्रवेश दिया गया।
प्रश्न पत्र लीक होने की चर्चा से मचा है हड़कंप
परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र वायरल होने की चर्चा से परीक्षार्थी और अभिभावक परेशान रहे। प्रशासनिक महकमे में भी हड़कंप मच गयी। पहली पाली की परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थियों के बीच प्रश्न पत्र लीक होने की चर्चा होती रही। हालांकि यह चर्चा शनिवार शाम से ही है। पूरे मामले पर कोई भी वरीय पदाधिकारी कुछ भी कहने से बचते रहे। जांच में प्रश्न पत्र मिलान के बाद ही सही और गलत का पता चल पायेगा।
परीक्षार्थियों को दिये पौधे
मिशन हरियाली के सदस्यों ने सीताशरण मेमोरियल स्कूल परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देकर निकल रहे परीक्षार्थियों के बीच करीब 500 अमरूद के पौधे बांटे। इस दौरान एक पौधा रोप दो नयी पीढ़ी को सौंप दो का संदेश भी दिया गया। मिशन हरियाली के राजीव रंजन भारती ने कहा कि बच्चों और युवाओं के माध्यम से हर घर में फलदार पौधा लगे इसकी पहल मिशन हरियाली ने की है। वर्तमान में पृथ्वी पर 120 अरब पेड़ लगाने की जरूरत है। इसके बाद ही हमे पर्यावरण संकट से मुक्ति मिल सकेगा। जरूरत है कि भावी पीढ़ी को पौधारोपण से जोड़े।

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