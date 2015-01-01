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खरीदारी:धनतेरस पर बरसा धन, नौ माह बाद रंग में दिखा बाजार, करोड़ों का कारोबार

बिहारशरीफ4 घंटे पहले
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धनतेरस पर बाजार में जमकर बरसा धन। सुबह से देर रात तक बाजार गुलजार रहा। एक अनुमान के मुताबिक जिले में 50 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार बाजार को पार कर गया। छोटे बड़े व्यवसायियों ने यह कारोबार किया। ट्रैक्टर, चारपहिया व दोपहिया वाहनों के शोरूम ने ही करोड़ों के कारोबार किये। बर्तन दुकान, इलेक्ट्रॉनिक दुकान, सर्राफा बाजार सहित सभी जगहों पर सारा दिन ग्राहकों की भीड़ लगी रही और देर रात तक लोग खरीदारी करते रहे। सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रही। जबकि दुकानों में ज्यादा भीड़ नहीं दिखी। सड़क पर भीड़ देखकर लग ही नहीं रहा था कि कोरोना संक्रमण का किसी को भय है। हालांकि लॉक डाउन के कारण आर्थिक तंगी का सामना कर रहे कई लोगों ने सिर्फ खरीदारी की परंपरा निभायी। जिनका जैसा बजट था उन्होंने वैसी खरीददारी की। सुबह में सजी हुई दुकानें रात होते-होते खाली होने लगी थी। सड़क के किनारे दर्जनों स्थायी व अस्थायी फ़ुटपाथी दुकानें सजी थी।

मिला ऑफर : ज्वेलरी बाजार में भी रौनक
ज्वेलरी बाजार में काफी रौनक रही। खासकर शहर के चौक बाजार स्थित ज्वेलरी दुकानों पर काफी भीड़ रही। लोगों ने जेवर के अलावा सोने और चांदी के सिक्के भी खूब खरीदे। कई दुकानों में ऑफर दिये गये थे। मुन्ना लाल महेश लाल आर्य ज्वेलर्स ने भी छूट की घोषणा कर रखी थी। हॉल मार्क सोने के गहनों पर मेकिंग में 25 प्रतिशत की छूट और डायमंड आभूषणों डायमंडल वैल्यू पर 25 प्रतिशत की छूट ग्राहकों को आकर्षित किया। चांदी के आभूषण और बर्तनों पर भी मेकिंग में 25 प्रतिशत छूट का ग्राहकों ने लाभ उठाया। साथ ही ग्राहकों को दैनिक भास्कर पूजा उत्सव लक्की ड्रा का कूपन भी दिया गया। संचालक अतुल रस्तोगी और रजत रस्तोगी ने बताया कि मार्केट पर कोरोना का कुछ असर देखने को मिला।

लक्की ड्रॉ कूपन : वाहन कारोबार में उछाल
दोपहिया और चारपहिया व्यावसायिक वाहनों का करोड़ों का कारोबार हुआ। अकेले ओम हीरो में 120 गाड़ी की बिक्री हुई। यहां भी ग्राहकों को ऑफर दिये जा रहे थे। स्पलेंडर, गलैमर बाइक और स्कूटी के माइस्ट्रो एज व डेस्टिनी की खूब बिक्री हुई। ग्राहकों को दैनिक भास्कर के पूजा उत्सव का लक्की ड्रा कूपन भी दिया गया। भारती टीवीएस ने 198 बाइक की बिक्री की। अपाची और हैवी ड्यूटी मॉडल की खूब बिक्री हुई। ग्राहकों को कंपनी के ऑफर के साथ-साथ भास्कर पूजा उत्सव का लक्की ड्रा कूपन मिला। लक्ष्मी ट्रैक्टर ने भी 25 आयशर ट्रैक्टर ग्राहकों को डिलेवर किये। ट्रैक्टर इंडिया ने पांच एस्कॉट फार्माट्रैक ट्रैक्टर और 3 हार्वेस्टर ग्राहकों को डिलेवर किया।

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